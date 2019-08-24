Камила Джиорджи в напряженнейшем матче переиграла Цзянь Ван и стала финалисткой турнира в Бронксе.

Камила Джиорджи - (1) Цзянь Ван - 4:6, 6:4, 7:6(6)
Начало поединка для Джиорджи сложилось достаточно неплохо, ведь итальянская теннисистка сумела вырваться вперёд с брейком уже после стартового гейма на приёме. Но Ван тут же ответила просто ударным отрезком из трех подряд выигранных подач соперницы и ушла в отрыв. Камила один обратный брейк до конца стартовой партии оформить успела, но полностью ликвидировать отставание Ван сопернице не позволила.
Второй сет снова начался с попыток Камилы захватить лидерство. Дважды итальянка вырывалась вперёд, но уже в следующем гейме Ван восстанавливала равновесие в счёте. Правда, в концовке партии Джиорджи смогла оформить ещё один брейк, который и позволил ей перевести встречу в решающий игровой отрезок.
И вот в третьей партии на корте развернулась настоящая драма. Теперь уже Цзянь трижды лидировала с брейком, причём однажды китайская спортсменка выходила подавать на победу и даже добралась до матч-болла, но Джиорджи отыгралась. Более того, Камила и сама могла ставить точку в поединке - на следующей подаче Ван уже у Джиорджи был матч-болл, но Ван смогла перевести выяснение отношений на тай-брейк.
Казалось, что на нем первая ракетка турнира оформит выход в финал. Цзянь повела 6:3, то есть заработала тройной матч-болл, но умудрилась проиграть сразу 5 розыгрышей подряд. Таким образом Джиорджи добилась сложнейшей волевой победы.
Теперь в финале турнира в Бронксе Камила Джиорджи сыграет против польской теннисистки Магды Линетт, обыгравшей в своём полуфинальном поединке представительницу Чехии Катерину Синякову.
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