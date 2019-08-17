Давид Гоффин становится первым финалистом Мастерса в Цинциннати.

Бельгийский теннисист Давид Гоффин пробивается в финал соревнований категории Мастерс в Цинциннати, на которых он получил 16-й номер посева. В борьбе за выход в титульный матч турнира Давид в двух партиях переиграл француза Ришара Гаске, занимающего на данный момент 56-ю строчку мирового рейтинга. Гоффин выиграл стартовый сет благодаря единственному брейку, а вот в начале второй партии уже сам упустил подачу. Правда, Гаске удержать добытыми перевес не смог - бельгиец быстро восстановил равновесие в счёте, а потом и ещё раз взял подачу соперника. На выход в финал турнира в Цинциннати Давид Гоффин потратил чуть более часа с четвертью игрового времени.
(16) Давид Гоффин - (PR) Ришар Гаске - 6:3, 6:4
Давид Гоффин впервые в карьере пробился в финал турнира категории Мастерс. 4 предыдущие попытки преодолеть полуфинальную стадию, в том числе и на прошлогоднем турнире в Цинциннати, заканчивались для бельгийского теннисиста неудачей. Теперь за трофей соревнований Давид Гоффин поборется с победителем матча между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым.
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