Симона Халеп с нервотрепкой выигрывает первый матч после триумфа на Уимблдоне.

(4) Симона Халеп - Дженнифер Бреди - 4:6, 7:5, 7:6(5)
Практически месяц Симона Халеп позволила себе отдохнуть от выступлений в туре после триумфа на травяном Турнире Большого Шлема. И может именно поэтому возвращение к игре получилось у румынской теннисистки более чем непростым. Симона уж слишком много очков сегодня подарила сопернице собственными ошибками, искоренить которые не получилось даже по ходу встречи. Третью партию вообще можно назвать для Халеп сетом упущенных возможностей, но давайте обо всем по порядку.
Как и ожидалось, Симоне потребовалось некоторое время на раскачку. Этим грамотно воспользовалась Бреди, которая сходу повела с брейком. Правда, саму американку тоже прилично лихорадило на собственных подачах. И до, и после успеха на приеме Дженнифер стабильно приходилось отыгрывать брейк-поинты в своих геймах. Понятно, что долго так продолжаться не могло и в середине первого сета Симона восстановила равновесие в счете.
Правда, и сама Халеп наладить стабильную игру никак не могла. Уже в следующем гейме румынская теннисистка подарила сопернице тройной брейк-поинт, но, к своей чести, выпуталась из сложнейшей ситуации. Повторить подвиг в самой концовке сета Симона уже не смогла. Бреди заработала тройной сет-болл на приеме и со второй попытки отправила стартовый отрезок матча в свою копилку.
Во втором сете Симона попыталась сама вести игру с позиции лидера, но дважды вырываясь вперед с брейком Халеп умудрялась очень скоро упускать собственные подачи. Причем оба раза отыгрывалась Дженнифер брейками под ноль. Бреди, правда, заметно нервничала, потому румынская теннисистка сумела и третий раз взять подачу соперницы. За этим брейком последовала подача на сет, которая, несмотря на очередной брейк-поинт, закончилась для Симоны успешно.
Ну а в третьей партии Халеп и вовсе устроила веселье. Казалось, что Симона, наконец, взяла себя в руки - румынка повела сразу с двумя брейками - 4:0, но слишком рано остановилась. В середине партии с победительницей Уимблдона случился настоящий провал и Бреди полностью ликвидировала это солидное отставание. Халеп оформила еще один брейк и вышла подавать на матч, но и тут неудача - Дженнифер снова возвращается в борьбу. Стоит ли говорить, что и на тай-брейке Симона дважды упустила перевес с мини-брейком? Благо для поклонников румынской теннисистки, Закончилось все пусть и валидольной, но все же победой.
В третьем раунде турнира в Торонто Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Донной Векич и Светланой Кузнецовой.
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