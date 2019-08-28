Симона Халеп добилась непростой победы в первом раунде Открытого Первенства США.

(4) Симона Халеп - (LL) Николь Гиббс - 6:3, 3:6, 6:2
Симона, как и полагается явному фавориту встречи, начала поединок достаточно уверенно и уже после стартового гейма получила перевес с брейком. Правда, Гиббс могла моментально отыгрываться, но Халеп удержала собственную подачу с двойного брейк-поинта. В середине сета повторить достижение румынской теннисистке не удалось, правда в той ситуации Симона доигралась уже до тройного брейкового мяча. Но после того, как Николь выровняла счет в сете, румынская теннисистка усилила игру и оформила до конца партии еще 2 брейка.
А вот в начале второй партии с Симоной случился настоящий провал. Румынская теннисистки отпустила соперницу в отрыв сразу с двумя брейками. Бросаться отыгрываться было уже поздновато, тем более, что Халеп не решила всех проблем на собственной подаче. В итоге Симона сокращала отставание, но тут же Гиббс пользовалась очередным провалом Халеп и восстанавливала комфортный перевес в счете. В таких брейковых качелях второй сет и завершился в пользу Николь.
Но вот опыт, которого у Халеп, понятное дело, в разы больше нежели у американки, позволил румынской теннисистке очень четко отработать всю решающую партию. Два успеха на приеме, которые Симона оформила с первых же брейк-поинтов, и позволили 4-й ракетке турнира отпраздновать стартовую победу на кортах Нью-Йорка.
Во втором раунде US Open - 2019 Симона Халеп сыграет с обидчицей украинской теннисистки Катерины Козловой - местной спортсменкой Тейлор Таунсенд.
Стоит отметить, что Симона Халеп два года до этого проигрывала на кортах Нью-Йорка уже в стартовых раундах американского мейджора.
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