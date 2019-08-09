пятница, 9 августа 2019 г.

Симона Халеп отдала всего 3 гейма Светлане Кузнецовой на пути в четвертьфинал турнира в Торонто.

Румынская теннисистка Симона Халеп уверенно выходит в четвертьфинал соревнований категории WTA Premier 5 в Торонто, на которых она получила 4-й номер посева. В матче третьего круга Симона попросту разгромила россиянку Светлану Кузнецову, стартовавшую в основной сетке турнира лишь благодаря wild card от организаторов. Кузнецова, занимающая 198-ю строчку текущего мирового рейтинга, за всю встречу взяла у Халеп всего 3 гейма. На выход в четвертьфинал турнира в Торонто Симона Халеп потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.


(4) Симона Халеп - (WC) Светлана Кузнецова - 6:2, 6:1

 Теперь в 1/4 финала соревнований в Торонто Симона Халеп сыграет с победительницей матча между Марией Боузковой и Аленой Остапенко.

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о 01:28
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