Стефанос Циципас потерпел поражение на старте Мастерса в Монреале.

Прошлогодний финалист канадского Мастерса греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел преодолеть даже стартовый раунд текущего турнира в Монреале. В матче второго круга Стефанос в трех партиях уступил представителю Польши Хуберту Гуркачу, занимающему 48-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов противостояния зрители увидели по одному брейку. Во втором сете отличиться на приеме удалось Циципасу, а вот в первом сете и в решающем отрезке матча взять гейм на подаче соперника сумел Гуркач. На победу в противостоянии Хуберт потратил чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.
(Alt) Хуберт Гуркач - (4) Стефанос Циципас - 6:4, 3:6, 6:3
В 1/8 финала соревнований в Монреале Хуберт Гуркач теперь сыграет с французом Гаэлем Монфисом.
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