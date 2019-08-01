Ольга Янчук выходит в четвертьфинал 25-тысячника в Сеговии.

(8) Ольга Янчук - Анджелес Морено Барранкеро - 6:4, 6:3
Ольге удалось фактически в самом начале встречи вырваться вперед с брейком, но соперница тут же ликвидировала отставание в счете. Янчук не сбавила оборотов и дважды подряд отличилась на приеме, но и в этой ситуации Анджелес бороться не перестала - одну упущенную подачу испанская теннисистка все-таки отквитала, но снова добиться равенства в счете украинка Морено Барранкеро уже не позволила.
Во второй партии Ольга сыграла немного собраннее, что и вылилось в куда более солидный игровой перевес. Янчук быстро повела с брейком, а еще одной выигранной подачей соперницы украинская теннисистка поставила победную точку в поединке.
Теперь в четвертьфинале турнира в Сеговии Ольга Янчук сыграет с победительницей матча между болгарской теннисисткой Элицей Костовой и представительницей Румынии Ионой Лореданой Роской.
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