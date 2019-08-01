четверг, 1 августа 2019 г.

Ольга Янчук выходит в четвертьфинал 25-тысячника в Сеговии.

8-я ракетка соревнований ITF с призовым фондом в 25 тысяч долларов в Сеговии украинская теннисистка Ольга Янчук становится четвертьфиналисткой турнира. В матче второго круга Ольга в двух партиях переиграла местную спортсменку Анджелес Морено Барранкеро. Савчук весь матч провела в статусе лидирующей и уверенно довела встречу до победы. На выход в четвертьфинал турнира в Сеговии Ольга Янчук потратила чуть более часа с четвертью игрового времени.


(8) Ольга Янчук - Анджелес Морено Барранкеро - 6:4, 6:3

Ольге удалось фактически в самом начале встречи вырваться вперед с брейком, но соперница тут же ликвидировала отставание в счете. Янчук не сбавила оборотов и дважды подряд отличилась на приеме, но и в этой ситуации Анджелес бороться не перестала - одну упущенную подачу испанская теннисистка все-таки отквитала, но снова добиться равенства в счете украинка Морено Барранкеро уже не позволила. 

Во второй партии Ольга сыграла немного собраннее, что и вылилось в куда более солидный игровой перевес. Янчук быстро повела с брейком, а еще одной выигранной подачей соперницы украинская теннисистка поставила победную точку в поединке.

Теперь в четвертьфинале турнира в Сеговии Ольга Янчук сыграет с победительницей матча между болгарской теннисисткой Элицей Костовой и представительницей Румынии Ионой Лореданой Роской.


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о 13:16
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