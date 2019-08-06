Джон Изнер лишь на тай-брейке решающего сета дожал стартового соперника в Монреале.

12-й номер посева соревнований категории Мастерс в Монреале американский теннисист Джон Изнер с большим трудом преодолел стартовый раунд турнира. В нем Джон лишь на тай-брейке решающего сета сломил сопротивление австралийца Джордана Томпсона, занимающего 46-ю строчку текущего мирового рейтинга. В двух стартовых партиях спортсмены обменялись победами добытыми благодаря единственным брейкам. В третьем сете отличиться на приеме не удалось ни одному из соперником, а на тай-брейке Изнер таки сумел с третьего матч-болла поставить точку в матче. На выход во второй раунд Мастерса в Монреале Джон Изнер потратил чуть более 2 часов и 20 минут игрового времени.
(12) Джон Изнер - Джордан Томпсон - 3:6, 6:3, 7:6(6)
Во втором раунде Мастерса в Монреале Джон Изнер сыграет с Кристианом Гарином
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