четверг, 29 августа 2019 г.

Александра Саснович уступила Онс Жабер во втором раунде US Open - 2019.

Белорусская теннисистка Александра Саснович не смогла пробиться в третий раунд Открытого Первенства США. На стадии второго круга Александра потерпела поражение от представительницы Туниса Онс Жабер, занимающей 62-ю строчку текущего мирового рейтинга. Саснович благодаря единственному брейку выиграла стартовый сет встречи, но позволила сопернице перехватить инициативу и выиграть две последующие партии. На победу в поединке Жабер потратила чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.


Онс Жабер - Александра Саснович - 3:6, 6:4, 6:2

 Тяжело сказать, кого стоило считать фаворитом в отчетном противостоянии, да и сам ход игры подтвердил мысль о том, что чаши весов могли качнуться в любую сторону. Да, на концовку встречи Саснович попросту не хватило сил, но ведь могла Александра завершать матч в свою пользу ещё во второй партии, даже несмотря на неудачный её дебют.

В начале поединка обе спортсменки чётко отрабатывали собственные геймы, но именно Саснович первой начала прощупывать почву для рывка. Сначала белорусская теннисистка позволила Жабер уйти с двойного брейк-поинта, но уже в следующем гейме Александра таки вырвалась вперёд. У Жабер, ни до упущенной подачи, ни после неё, шансов на приёме не просматривалось - Саснович не дала оппонентке заработать ни одного брейк-поинта.

Дебют второго сета остался уже за Онс, которая довольно быстро повела в счёте, но Саснович могла отыгрываться моментально. Александра не реализовала два брейк-поинта, но ближе к занавесу сета таки оформила обратный брейк. Тут бы поддавить соперницу, упустившую преимущество, но Саснович, наоборот, проиграла собственную подачу, а вместе с ней отдала Жабер и весь сет.

Ну а в третьей партии Александра откровенно подсела. В первом гейме она могла уйти в отрыв, но снова упустила двойной брейк-поинт, ну а затем игру под свой контроль взяла представительница Туниса. Жабер закончила матч с перевесом в две выигранные подачи соперницы в решающей партии.

В третьем раунде US Open - 2019 Онс Жабер сыграет с 3-й ракеткой соревнований чешской теннисисткой Каролиной Плишковой.

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о 21:21
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