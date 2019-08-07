Эшли Барти проигрывает уже на старте турнира в Торонто.

Софья Кенин - (1) Эшли Барти - 6:7(5), 6:3, 6:4
Практически весь матч первая ракетка мира провела в роли догоняющей. В стартовой партии, например, Барти быстро упустила собственную подачу и лишь в самой концовке сета смогла отыграться. Тай-брейк, до которого докатились выяснение сильнейшей Кенин начала не лучшим образом и быстро отпустила соперницу в отрыв
Его Софья смогла, разве что, сократить, но не ликвидировать.
Второй сет начался с солидного рывка в исполнении Кенин. Барти дважды упустила свою подачу, но умудрилась отыграться со счета 0:4. Но в тот момент, когда 2 брейка были уже отыграны, Эшли снова посыпалась и еще раз упустила собственную подачу. Это и позволило Кенин взять второй сет.
Решающая партия снова началась сразу с двух брейков в исполнении американки. Барти одну упущенную подачу ликвидировала, но полностью отыграться не смогла. Теперь во втором раунде турнира в Торонто Софья Кенин сыграет с победительницей матча между Викторией Азаренко и Даяной Ястремской.
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