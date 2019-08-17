суббота, 17 августа 2019 г.

Наоми Осака не смогла доиграть четветьфинальный матч против Софьи Кенин в Цинциннати.

Лидер текущего мирового рейтинга и вторая ракетка соревнований категории WTA Premier 5 в Цинциннати японская теннисистка Наоми Осака получила травму левого колена по ходу четвертьфинального поединка. В третьей партии противостояния с американской спортсменкой Софьей Кенин Наоми была вынуждена обратиться за помощью к медикам и в итоге отказаться от продолжения борьбы. К этому моменту Осака проиграла стартовый сет встречи, разгромила соперницу во второй партии и уступала с брейком по ходу решающего отрезка матча. Теннисистки провели на корте чуть более полутора часов игрового времени.


Софья Кенин - (2) Наоми Осака - 6:4, 1:6, 2:0, ret 

 Степень серьезности травмы Наоми Осаки пока не ясна, но японская теннисистка уже выразила опасения по поводу перспектив участия в последнем в сезоне Турнире Большого Шлема. Напомним, что на US Open, который стартует чуть более чем через неделю, Наоми предстоит защищать прошлогодний титул.

Ну а Софья Кенин в полуфинале турнира в Цинциннати сыграет со своей соотечественницей Мэдисон Киз, которая в четвертьфинале переиграла ещё одну американку - ветерана тура Винус Уильямс.

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о 07:25
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