Наоми Осака не смогла доиграть четветьфинальный матч против Софьи Кенин в Цинциннати.

Софья Кенин - (2) Наоми Осака - 6:4, 1:6, 2:0, ret
Степень серьезности травмы Наоми Осаки пока не ясна, но японская теннисистка уже выразила опасения по поводу перспектив участия в последнем в сезоне Турнире Большого Шлема. Напомним, что на US Open, который стартует чуть более чем через неделю, Наоми предстоит защищать прошлогодний титул.
Ну а Софья Кенин в полуфинале турнира в Цинциннати сыграет со своей соотечественницей Мэдисон Киз, которая в четвертьфинале переиграла ещё одну американку - ветерана тура Винус Уильямс.
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