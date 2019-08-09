Элина Свитолина уступила Софье Кенин в четвертьфинале турнира в Торонто.

Софья Кенин - (6) Элина Свитолина - 7:6(2), 6:4
Конечно, форма Элины Свитолиной перед четвертьфинальной встречей против Софьи Кенин в Торонто вызывала немало вопросов. С другой стороны, предыдущий поединок с Белиндой Бенчич показал, что у украинской теннисистки все в полном порядке с характером, ведь победу удалось добыть после неприятного повреждения в начале встречи, паузы, вызванной дождём и на фоне откровенного спада в концовке того самого матча. Начало четвертьфинального поединка показало, что Свитолина готова сносить соперницу с корта, вот только впечатление это получилось обманчивым.
Куда бежать и что делать... Примерно так выглядела Софья Кенин в дебюте встречи. Свитолина не ставила перед соперницей слишком сложных задач, но тактическая подготовка дала украинской теннисистке возможность собирать сливки. Элина ставила американку в тупик ударами со вращением, заставляла Софью рисковать и ошибаться, стабильно работала как на приёме, так и на подаче. В общем, Кенин не особо понимала как ей спасаться от полного разгрома.
А в итоге Софья даже сет выиграла... Перелом случился даже не в тот момент, когда Кенин ликвидировала первый брейк. Тот досадный эпизод можно было списать на случайность. Проблемы стали более чем очевидными тогда, когда украинская теннисистка провалила подачу на партию. Элина подарила сопернице тройной брейк-поинт, попыталась спасти подачу и даже отыграла 2 мяча, но с третьей попытки Кенин взяла гейм на приёме. Софья действительно стала вести игру и на тай-брейке просто уничтожила Свитолину, которой эти решающие геймы в последнее время даются с невероятным трудом.
Равной борьбу во втором сете назвать можно с огромной натяжкой. Свитолина всеми силами пыталась доказать свой перевес в классе и стабильно навязывала борьбу на приёме. Элина добралась сразу до семи брейк-поинтов за сет и, угадайте, сколько из них реализовала? Правильно, ни одного. Конечно, Кенин боролась "аки лев", но упускать столько шансов не позволительно. Софья, кстати, преподала Элине прекрасный урок - американка за всю вторую партию зарабатала один-единственный брейковый мяч. И именно он решил судьбу всего сета.
Таким образом Софья Кенин выбивает из борьбы на турнире в Торонто уже вторую украинскую теннисистку подряд. На стадии третьего круга американка переиграла Даяну Ястремскую. Ну а за выход в финал турнира в Торонто Софья Кенин поспорит с победительницей матча между Каролиной Плишковой и Бьянкой Андрееску.
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