Даяна Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал соревнований в Торонто.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершила выступления на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Торонто на стадии третьего круга. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира Даяна в двух партиях уступила американке Софье Кенин, занимающей на данный момент 29-ю строчку мирового рейтинга. За весь поединок Ястремская сумела выиграть всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов. На победу в матче Софья Кенин потратила даже чуть менее часа игрового времени.
Софья Кенин - Даяна Ястремская - 6:2, 6:2
Теперь в четвертьфинале турнира в Торонто Софья Кенин сыграет с победительницей встречи между ещё одной украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
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