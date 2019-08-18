Мэдисон Киз становится соперницей Светланы Кузнецовой по финалу турнира в Цинциннати.

Мэдисон Киз становится второй финалисткой соревнований категории WTA Premier 5 в Цинциннати, на которых она получила 16-й номер посева. В борьбе за выход в титульный матч турнира Мэдисон в двух довольно непростых партиях обыграла свою соотечественницу Софью Кенин, занимающую 22-ю строчку мирового рейтинга. Если в стартовом сете Киз быстро захватила инициативу и пусть не без труда, но взяла партию, то по ходу второго отрезка встречи уже Кенин дважды вырывалась вперёд с брейком. Мэдисон отыгрывалась и благодаря ещё одному успеху на приёме в концовке встречи, оформила итоговую победу. На выход в финал соревнований в Цинциннати Мэдисон Киз потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(16) Мэдисон Киз - Софья Кенин - 7:5, 6:4
За трофей соревнований в Цинциннати Мэдисон Киз поборется с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая в своём полуфинале неожиданно обыграла лидера посева представительницу Австралии Эшли Барти.
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