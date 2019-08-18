Мэдисон Киз выигрывает турнир в Цинциннати.

Американская теннисистка Мэдисон Киз становится триумфатором соревнований категории WTA Premier 5 в Цинциннати. В титульном матче турнира Мэдисон в двух тяжелейших партиях обыграла россиянку Светлану Кузнецову, занимающую лишь 153-ю строчку текущего мирового рейтинга. Киз в каждом из сетов быстро проигрывала собственный гейм и даже позволяла сопернице выходить подавать на партию. Но в стартовом сете Мэдисон в последний момент сумела дважды отличиться на приеме, а во второй партии - перевести выяснение отношений на тай-брейк. На нем Киз и оформила чемпионство. На победу в финале американская теннисистка потратила 1 час и 45 минут игрового времени.
(16) Мэдисон Киз - (WC) Светлана Кузнецова - 7:5, 7:6(5)
Для Мэдисон Киз титул в Цинциннати становится пятым и самым крупным в профессиональной карьере.
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