Мэдисон Киз в матче-марафоне сломила сопротивление Гарбинье Мугурусы на старте турнира в Цинциннати.

Американксая теннисистка Мэдисон Киз с боями преодолела стартовый раунд соревнований категории WTA Premier 5 в Цинциннати, на которых она получила 16-й номер посева. В матче первого круга Мэдисон в трех партиях обыграла испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу, занимающую 27-ю строчку текущего мирового рейтинга. В двух стартовых сетах соперницы обменялись победами на тай-брейках. В равной борьбе проходил и решающий отрезок встречи, но в последний момент Гарбинье провалила собственную подачу, а вместе с ней отдала и весь матч. На победу в противостоянии Мэдисон Киз потратила 2 часа и 20 минут игрового времени.
(16) Мэдисон Киз - Гарбинье Мугуруса - 6:7(4), 7:6(5), 6:4
Во втором раунде соревнований в Цинциннати Мэдисон Киз сыграет с победительницей встречи между Барборой Стрыцовой и Дарьей Касаткиной.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий