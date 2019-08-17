Мэдисон Киз переиграла Винус Уильямс в четвертьфинале турнира в Цинциннати.

Мэдисон Киз выходит победительницей из американского дерби в четвертьфинале соревнований категории WTA Premier 5 в Цинциннати. Мэдисон, получившая на турнире 16-й номер посева, в двух партиях уверенно разобралась со своей соотечественницей Винус Уильямс, занимающей 65-ю строчку текущего мирового рейтинга. Киз за матч отыграла оба заработанных соперницей брейк-поинта, а сама трижды отличилась на приёме. На победу в поединке Мэдисон Киз потратила чуть менее 1 часа и 20 минут игрового времени.
(16) Мэдисон Киз - Винус Уильямс - 6:2, 6:3
Теперь за выход в финал турнира в Цинциннати Мэдисон Киз поспорит с ещё одной американкой Софьей Кенин, которая на отказе прошла лидера текущего мирового рейтинга японскую спортсменку Наоми Осаку
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