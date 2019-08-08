Стэн Вавринка навязал борьбу Карену Хачанову, но уступил россиянину во втором раунде Мастерса в Монреале.

(6) Карен Хачанов - Стэн Вавринка - 6:4, 6:7(3), 6:2
Вавринка уже в самом начале противостояния показал, что готов бороться даже с представителем топ-10 мирового рейтинга. Стэн сумел повести с быстрым брейком, но другой вопрос в том, что с удержанием этого перевеса у швейцарского теннисиста возникли серьёзные проблемы. В середине стартовой партии случился ударный отрезок в исполнении Хачанова, за который россиянин не просто отыграл отставание, но и сам вырвался вперёд с брейком. Шансов спасти первый сет у Вавринки уже просто не было.
Вторую партию оба теннисиста провели просто образцово-показательно в контексте игры на собственных подачах. Ни одного брейк-поинта за весь сет так и не случилось, но вот на тай-брейке Карен просто провалился. Трижды россиянин позволил сопернику выиграть розыгрыш на приёме. Таким образом Стэн получил шестерной сет-болл, но немного забуксовал. Вавринка проиграл 2 розыгрыша подряд на собственной подаче, но с третьего сет-поинта, между прочим снова на приёме, швейцарец сумел перевести матч в решающий отрезок.
И вот уже с самого его дебюта стало ясно, что резервов у Хачанова куда больше. Россиянин быстро повел с брейком, но у Вавринки ещё хватило сил это отставание ликвидировать. Но Карен тут же ещё раз взял подачу соперника, а под занавес встречи оформил ещё один брейк, которым и была поставлена точка во всем противостоянии.
Теперь в третьем раунде Мастерса в Монреале Карен Хачанов сыграет с канадским теннисистом Феликсом Оже-Алиассимом.
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