Карен Хачанов одолел Александра Зверева на пути в полуфинал Мастерса в Монреале.

Карен Хачанов сотворил если не сенсацию, то, как минимум, весьма неожиданный результат в четвертьфинале Мастерса в Монреале. В двух партиях россиянин переиграл немца Александра Зверева, получившего в Канаде 3-й номер посева. За весь матч Зверев единственный раз зацепился на приёме, да и то случилось это уже в тот момент, когда Хачанов подавал на победу. Взять гейм Александру, между прочим, так и не удалось. Ну а Карен оформил 2 брейка в стартовой партии, отличился на приёме по ходу второго сета и чуть менее чем за час с четвертью игрового времени оформил выход в полуфинал Мастерса в Монреале.
(6) Карен Хачанов - (3) Александр Зверев - 6:3, 6:3
В финале Мастерса в Монреале при любых раскладах точно сыграет представитель России. Карен Хачанов в 1/2 финала турнира сойдется в дерби с Даниилом Медведевым, который чуть ранее разгромил 2-ю ракетку соревнований Доминика Тима
из Австрии.
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