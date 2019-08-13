Анжелик Кербер потерпела поражение на старте турнира в Цинциннати.

Анетт Контавейт - (13) Анжелик Кербер - 7:6(7), 6:2
С самого дебюта встречи Кербер оказалась в роли догоняющей. В самом начале поединка немецкая теннисистка дважды упускала собственную подачу, но каждый раз моментально отыгрывалась. Где-то с середины стартовой партии брейки как рукой сняло, хотя Анжелик порой продолжала мучиться с собственными геймами. Например в концовке партии немка защитила подачу лишь отыграв сет-болл у соперницы.
На тай-брейке, как показалось, Анжелик вполне могла перехватить инициативу. Как минимум, теперь уже она дважды вела с мини-брейками, но Контавейт сдаваться не собиралась. Анетт отыгрывалась, а уже после второй смены сторон взяла ключевой розыгрыш на приеме. Он и позволил эстонской теннисистке оставить за собой весь стартовый сет.
Ну а в начале второй партии Кербер попросту провалилась. Снова две проигранные подачи, вот только теперь на приеме дела у Анжелик не заладились вовсе. Контавейт могла ставить точку в поединке третьим за сет брейком, но немка отыгралась с матч-болла у соперницы. Кербер даже попыталась помешать Анетт подать на победу, но с брейк-поинта эстонская теннисистка взяла ключевой гейм.
Во втором раунде соревнований в Цинциннати Анетт Контавейт сыграет с польской теннисисткой Игой Святек.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий