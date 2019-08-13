вторник, 13 августа 2019 г.

Анжелик Кербер потерпела поражение на старте турнира в Цинциннати.

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер, получившая на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Цинциннати 13-й номер посева, не смогла преодолеть даже стартовый раунд турнира. В матче первого круга Анжелик в двух партиях проиграла представительнице Эстонии Анетт Контавейт, занимающей 20-ю строчку текущего мирового рейтинга. Судьбу стартового сета встречи решил тай-брейк, а вот во второй партии Анетт отпраздновала уверенную победу благодаря ударному дебюту этого отрезка встречи. На выход во второй раунд соревнований в Цинциннати Анетт Контавейт потратила 1 час и 25 минут игрового времени.


Анетт Контавейт - (13) Анжелик Кербер - 7:6(7), 6:2

С самого дебюта встречи Кербер оказалась в роли догоняющей. В самом начале поединка немецкая теннисистка дважды упускала собственную подачу, но каждый раз моментально отыгрывалась. Где-то с середины стартовой партии брейки как рукой сняло, хотя Анжелик порой продолжала мучиться с собственными геймами. Например в концовке партии немка защитила подачу лишь отыграв сет-болл у соперницы.

На тай-брейке, как показалось, Анжелик вполне могла перехватить инициативу. Как минимум, теперь уже она дважды вела с мини-брейками, но Контавейт сдаваться не собиралась. Анетт отыгрывалась, а уже после второй смены сторон взяла ключевой розыгрыш на приеме. Он и позволил эстонской теннисистке оставить за собой весь стартовый сет.

Ну а в начале второй партии Кербер попросту провалилась. Снова две проигранные подачи, вот только теперь на приеме дела у Анжелик не заладились вовсе. Контавейт могла ставить точку в поединке третьим за сет брейком, но немка отыгралась с матч-болла у соперницы. Кербер даже попыталась помешать Анетт подать на победу, но с брейк-поинта эстонская теннисистка взяла ключевой гейм.

Во втором раунде соревнований в Цинциннати Анетт Контавейт сыграет с польской теннисисткой Игой Святек.

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о 21:43
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