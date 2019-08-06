Мария Шарапова в упорной борьбе уступила Анетт Контавейт на старте турнира в Торонто.

(16) Анетт Контавейт - (WC) Мария Шарапова - 4:6, 6:3, 6:4
Первый за 8 лет приезд Марии Шараповой в Торонто, как минимум в теннисном плане, можно смело признавать неудачным. Да, россиянка давненько не играла именно в этом городе. Пару раз она заскакивала на канадский турнир WTA Premier 5, но в те годы он, по совпадению, проходил в Монреале. Цветы и повышенное внимание организаторов не помогли - Шарапова потерпела поражение на самом старте.
Было ли оно неожиданным? Вряд ли... Мария достаточно давно не играла, разбираясь с очередными проблемами со здоровьем. Да и до повреждения шарапова явно не блистала. Вернее не так, блистала, но уже довольно давно. По привычке мы ждём от Маши высочайших результатов и борьбы за титулы, но по сути, Шарапова стала одним из десятков середняков тура, которые могут провалиться в любом матче, но при этом раз в пятилетку выстрелить неплохим результатом. Я говорю не об уровне Шараповой в целом. Понятно, что она талантливее и мастеровитее большинства игроков десятки. Но реалии на данную минуту говорят о другом. И к этому пора привыкать.
К тому же, Контавейт явно не относится к соперницам, у которых начнут дрожать коленки от одного имени Шараповой. Нет, Анетт вышла на корт пахать и побеждать, даже несмотря на звёздный статус оппонентки. Да, получалось все у эстонской теннисистки далеко не всегда. Но причиной для провала это не становилось. Анетт терпела, сцепив зубы, и своего шанса на перелом в матче таки дождалась.
Матч Мария начала с быстрого брейка, но так же быстро россиянка позволила сопернице вернуться в борьбу. После этого обмена подарками в дебюте матча теннисистки наладили игру на собственных подачах, но в середине партии Шарапова воспользовалась своим микро-шансом и снова вырвалась вперёд с брейком. Подача на сет получилась для Маши боевой, но, отыграв брейк-поинт, Шарапова таки оставила за собой стартовую партию встречи.
В самом начале второй партии Шарапова показала характер и вытащила сложнейшей гейм на собственной подаче, отыгравшись сначала с 15:40, а потом ликвидировав ещё один брейк-поинт у соперницы. На кураже Мария тут же сама повела в счёте, но через несколько минут Контавейт опять оформила быстрый обратный брейк. Маша просто обязана была восстанавливать свой перевес в счёте, но не воспользовалась тройным брейк-поинтом, а в целом за тот гейм на приёме в середине сета упустила сразу 5 брейковых мячей. Казалось, что и Мария сможет выцарапать свою подвисшую подачу, но с третьего скрытого сет-болла эстонская теннисистка таки оформила важнейший брейк. Подача на партию прошла для Анетт без трудностей.
Решающий сет получился боевым во всех смыслах этого слова. Ключевым стал единственный эпизод в концовке матча, ведь ни до него, ни после, брейк-поинтов зрители просто не видели. Шарапова почти спасла подвисшую подачу, отыграла 2 брейк-поинта, но в тяжелейшей борьбе Контавейт реализовала третий скрытый матч-болл. После него Анетт оставалось лишь подать на победу, что эстонская теннисистка и сделала.
Во втором раунде турнира в Торонто Анетт Контавейт сыграет с победительницей матча между Карлой Суарес-Наварро и Винус Уильямс.
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