Ольга Янчук разгромно уступила Элице Костовой в четвертьфинале турнира в Сеговии.

Украинская теннисистка Ольга Янчук не сумела преодолеть четвертьфинальную стадию соревнований ITF в испанской Сеговии, призовой фонд которых составляет 25 тысяч долларов. В двух партиях Ольга, получившая на турнире 8-й номер посева, уступила 3-й ракетке соревнований Элице Костовой из Болгарии. В стартовом сете Янчук получила от соперницы полноценную баранку. Во второй партии Ольга немного обострила борьбу, но все равно не смогла рассчитывать на успех. На победу в матче Элица Костова потратила лишь чуть более часа игрового времени.
(3) Элица Костова - (8) Ольга Янчук - 6:0, 6:3
За выход в финал турнира в Сеговии Элица Костова поспорит со своей соотечественницей Юлией Терзийской.
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