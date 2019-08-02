пятница, 2 августа 2019 г.

Ольга Янчук разгромно уступила Элице Костовой в четвертьфинале турнира в Сеговии.

Украинская теннисистка Ольга Янчук не сумела преодолеть четвертьфинальную стадию соревнований ITF в испанской Сеговии, призовой фонд которых составляет 25 тысяч долларов. В двух партиях Ольга, получившая на турнире 8-й номер посева, уступила 3-й ракетке соревнований Элице Костовой из Болгарии. В стартовом сете Янчук получила от соперницы полноценную баранку. Во второй партии Ольга немного обострила борьбу, но все равно не смогла рассчитывать на успех. На победу в матче Элица Костова потратила лишь чуть более часа игрового времени.


(3) Элица Костова - (8) Ольга Янчук - 6:0, 6:3

За выход в финал турнира в Сеговии Элица Костова поспорит со своей соотечественницей Юлией Терзийской.

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о 14:21
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