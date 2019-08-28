Катерина Козлова уступила Тейлор Таунсенд на старте US Open - 2019.

Украинская теннисистка Катерина Козлова не смогла преодолеть стартовый раунд Открытого Первенства США. В матче первого круга американского мейджора Катерина в трех партиях уступила местной теннисистке Тейлор Таунсенд, начинавшей выступления на турире еще с сита квалификации и занимающей 116-ю строчку текущего мирового рейтинга. Козлова оставила за собой стартовый сет благодаря единственному брейку, но вот во второй партии тем же ответила уже Тейлор. Начало решающего отрезка матча украинка просто провалила, дважды упустив собственную подачу. Этот перевес Таунсенд и оказался решающим. На выход во второй раунд US Open - 2019 американка потратила чуть более двух часов игрового времени.
(Q) Тейлор Таунсенд - Катерина Козлова - 3:6, 6:3, 6:2
Во втором раунде US Open - 2019 Тейлор Таунсенд сыграет с 4-й ракеткой соревнований румынкой Симоной Халеп. Симона стартовала на Открытом Первенстве США с непростой победы над Николь Гиббс
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