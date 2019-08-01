Илья Марченко не сумел пробиться в четвертьфинал Челленджера в Сеговии.

(5) Никола Кун - Илья Марченко - 7:6(4), 6:1
В первом сете отчетной встречи оба теннисиста достаточно уверенно держали собственные подачи. Единственный шанс отличиться на приеме был как раз у Марченко, который в середине партии не воспользовался двойным брейк-поинтом. Увереннее Илья начал и тай-брейк, поведя с мини-брейком. Но, со счета 4:2 украинец умудрился проиграть сразу 6 мячей подряд и отдать, таким образом, стартовый сет сопернику.
А вот во второй партии борьбы уже не получилось. Кун воспользовался откровенно провальной игрой Марченко на подаче и быстро повел сразу с двумя брейками. Илья один из них отыграл, но тут же дал испанцу возможность восстановить комфортный перевес в счете. Таким образом Марченко за всю вторую партию не выиграл ни одного собственного гейма.
Теперь в четвертьфинале Челленджера в Сеговии Никола Кун сыграет с турецким теннисистом Алтугом Челикбилеком.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий