четверг, 1 августа 2019 г.

Илья Марченко не сумел пробиться в четвертьфинал Челленджера в Сеговии.

Украинский теннисист Илья Марченко завершил выступления на соревнованиях категории Челленджер в испанской Сеговии на стадии третьего круга. В борьбе за выход в четвертьфинал турнира Илья в двух партиях уступил местному теннисисту 5-му номеру посева Николе Куну, занимающему 238-ю строчку текущего мирового рейтинга. Если в первом сете борьба на корте велась достаточно ровная и завершилась победой Куна лишь на тай-брейке, то вторую партию встречи Марченко попросту провалил, выиграв за сет всего 1 гейм. Встреча продолжалась чуть менее полутора часов игрового времени.


(5) Никола Кун - Илья Марченко - 7:6(4), 6:1

В первом сете отчетной встречи оба теннисиста достаточно уверенно держали собственные подачи. Единственный шанс отличиться на приеме был как раз у Марченко, который в середине партии не воспользовался двойным брейк-поинтом. Увереннее Илья начал и тай-брейк, поведя с мини-брейком. Но, со счета 4:2 украинец умудрился проиграть сразу 6 мячей подряд и отдать, таким образом, стартовый сет сопернику.

А вот во второй партии борьбы уже не получилось. Кун воспользовался откровенно провальной игрой Марченко на подаче и быстро повел сразу с двумя брейками. Илья один из них отыграл, но тут же дал испанцу возможность восстановить комфортный перевес в счете. Таким образом Марченко за всю вторую партию не выиграл ни одного собственного гейма.

Теперь в четвертьфинале Челленджера в Сеговии Никола Кун сыграет с турецким теннисистом Алтугом Челикбилеком.

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о 22:55
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