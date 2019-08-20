вторник, 20 августа 2019 г.

Сергей Стаховский уступил уже на старте квалификации US Open - 2019.

US Open - 2019 в мужском одиночном разряде пройдёт без представителей Украины. Сергей Стаховский, который единственным из наших теннисистов стартовал в квалификации американского мейджора, проигрывает уже стартовый матч на предварительной стадии Открытого Первенства США. В двух партиях Сергей уступил испанцу Николе Куну, занимающему на данный момент 191-ю строчку мирового рейтинга. На победу в поединке Никола потратил чутъ более часа с четвертью игрового времени.


Никола Кун - Сергей Стаховский - 6:4, 6:4

 В самом начале встречи Сергей Стаховский не воспользовался двойным брейк-поинтом. Как показала практика, этот шанс на приёме для украинского теннисиста был единственным за весь стартовый сет. А уже через минуту после этого Стаховский упустил собственную подачу и минимальный перевес в счёте Кун уверенно удержал до завершения сета.

Вторая партия началась для Сергея попросту провально. Он позволил сопернику повести сразу с двумя брейками. И пусть одну упущенную подачу Стаховский быстро отыграл, полностью восстановить равновесие в счёте украинский теннисист не смог.

Во втором раунде квалификации US Open - 2019 Никола Кун сыграет против Лукаша Лапко.

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о 06:54
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