Сергей Стаховский уступил уже на старте квалификации US Open - 2019.

Никола Кун - Сергей Стаховский - 6:4, 6:4
В самом начале встречи Сергей Стаховский не воспользовался двойным брейк-поинтом. Как показала практика, этот шанс на приёме для украинского теннисиста был единственным за весь стартовый сет. А уже через минуту после этого Стаховский упустил собственную подачу и минимальный перевес в счёте Кун уверенно удержал до завершения сета.
Вторая партия началась для Сергея попросту провально. Он позволил сопернику повести сразу с двумя брейками. И пусть одну упущенную подачу Стаховский быстро отыграл, полностью восстановить равновесие в счёте украинский теннисист не смог.
Во втором раунде квалификации US Open - 2019 Никола Кун сыграет против Лукаша Лапко.
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