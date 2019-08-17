Светлана Кузнецова неожиданно обыграла Эшли Барти в полуфинале турнира в Цинциннати и помешала австралийке вернуться на первую строчку мирового рейтинга.

Россиянка Светлана Кузнецова, получившая на соревнованиях категории WTA Premier 5 в Цинциннати wild card от организаторов, пробилась в финал турнира. В битве за выход в титульный матч соревнований Светлана в двух партиях обыграла лидера посева представительницу Австралии Эшли Барти. Именно Барти первой отличилась на приёме, но Кузнецова ответила тремя брейками и скрытой баранкой для соперницы в стартовом сете. Вторую партию Светлана тоже начала с успеха на приёме, доведя, таким образом удачную серию до 8 выигранных подряд геймов. Этот перевес Кузнецова удержала до победного конца встречи, продолжавшейся чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(WC) Светлана Кузнецова - (1) Эшли Барти - 6:2, 6:4
Теперь в финале турнира в Цинциннати Светлана Кузнецова сыграет с победительницей американского дерби между Мэдисон Киз и Софьей Кенин. Ну а Эшли Барти упустила возможность вернуться на первую строчку мирового рейтинга и возглавить посев US Open - 2019. По итогам недели лидером женского тура останется японская теннисистка Наоми Осака.
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