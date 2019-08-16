Светлана Кузнецова разгромила Слоан Стивенс и пробилась в четвертьфинал турнира в Цинциннати.

Обладательница wild card от организаторов турнира категории WTA Premier 5 в Цинциннати россиянка Светлана Кузнецова становится четвертьфиналисткой соревнований. На стадии третьего круга Светлана, занимающая более чем скромную 153-ю строчку мирового рейтинга, разгромила 8-ю ракетку турнира местную теннисистку Слоан Стивенс. За весь поединок Стивенс сумела взять у соперницы всего 3 гейма. На выход в четвертьфинал турнира в Цинциннати Светлана Кузнецова потратила чуть более 50 минут игрового времени.
(WC) Светлана Кузнецова - (8) Слоан Стивенс - 6:1, 6:2
Теперь в 1/4 финала турнира в Цинциннати Светлана Кузнецова сыграет против чешской теннисистки Каролины Плишковой.
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