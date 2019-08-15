Даяна Ястремская в упорной борьбе уступила Светлане Кузнецовой во втором раунде соревнований в Цинциннати.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла преодолеть стадию второго круга соревнований категории WTA Premier 5 в Цинциннати. В трех партиях Даяна уступила россиянке Светлане Кузнецовой, попавшей в основную сетку турнира благодаря wild card от организаторов и занимающей 153-ю строчку текущего мирового рейтинга. Ястремская выиграла стартовый сет и выходила подавать на победу по ходу второй партии, но упустила 2 матч-болла и позволила Кузнецовой на тай-брейке перевести поединок в решающий игровой отрезок. И вот на концовку третьего сета Даяне попросту не хватило сил. Светлана дважды взяла подачу украинки и за 2 часа и 35 минут игрового времени оформила итоговую победу.
(WC) Светлана Кузнецова - Даяна Ястремская - 4:6, 7:6(7), 6:2
В третьем раунде турнира в Цинциннати Светлана Кузнецова сыграет с американской теннисисткой Слоан Стивенс.
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