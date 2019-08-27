Петра Квитова выиграла чешское дерби у Денисы Аллертовой на старте US Open - 2019.

Петра Квитова уверенно начинает выступления на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема. В матче стартового раунда US Open - 2019 Петра, получившая в Нью-Йорке 6-й номер посева, в двух партиях обыграла свою соотечественницу квалифайера Денису Аллертову. Квитова уверенно выиграла стартовый сет, повела с брейком по ходу второй партии, но позволила Аллертовой с первых же брейк-поинтов в матче вернуться в борьбу. Правда, сразу после упущенного гейма Петра моментально восстановила перевес в счёте и успешно подала на победу. На выход во второй раунд Открытого Первенства США Петра Квитова потратила 1 час и 20 минут игрового времени.
(6) Петра Квитова - (Q) Дениса Аллертова - 6:2, 6:4
Во втором раунде US Open - 2019 Петра Квитова сыграет с немецкой теннисисткой Андреа Петкович, переигравшей на старте турнира представительницу Румынии Микаэлу Бузарнеску.
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