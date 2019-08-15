четверг, 15 августа 2019 г.

Ник Киргиос оштрафован на 113 тысяч долларов за выходки по ходу матча второго круга в Цинциннати.

Австралийский теннисист Ник Киргиос по итогам соревнований в Цинциннати не досчитается на своих счетах, примерно, стоимость неплохой квартиры в Киеве. За привычные выходки по ходу матча второго круга Мастерса против россиянина Карена Хачанова ATP приняло решение оштрафовать Ника на 113 тысяч долларов. По ходу той встречи Киргиос вступил в перепалку с арбитром по поводу того, что тот, по мнению спортсмена, слишком рано включил таймер подачи. После этого Ник плюнул в сторону судьи, а в подтрибунном помещении сломал две ракетки.


В пресс-релизе от ATP очень детально расписано все, за что оштрафовали Ника Киргиоса. 5 раз упоминается неспортивное поведение. 4 раза это обошлось Нику по 20 тысяч долларов и один раз - в 5. На 20 тысяч долларов, по мнению функционеров, потянуло устное оскорбление судьи. Еще 5 тысяч с Киргиоса спишут за публичную брань, 3 тысячи - за самовольный уход с корта.

Кроме того, ATP обещает внимательно изучить все, что происходило уже после окончания встречи и оставляет за собой право расширить штрафные санкции по отношению к Киргиосу.

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о 22:33
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