понедельник, 5 августа 2019 г.

Ник Киргиос на двух тай-брейках обыграл Даниила Медведева в финале турнира в Вашингтоне.

Австралийский теннисист Ник Киргиос становится победителем соревнований категории ATP-500 в Вашингтоне. В титульном матче турнира Ник обыграл россиянина Даниила Медведева, занимающего 10-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь финал зрители не увидели ни одного брейк-поинта, настолько велико было преимущество подающей стороны. В итоге на то, чтобы на двух тай-брейках оформить титул соревнований в Вашингтоне, Нику Киргиосу понадобилось чуть менее 1 часа и 40 минут игрового времени.


Ник Киргиос - (3) Даниил Медведев - 7:6(6), 7:6(4)

 Не слишком уверен, что такой финальный матч пришёлся по вкусу всей его аудитории. Если бы внутри геймов велась настоящая борьба, если бы спортсменам приходилось справляться с трудностями, проявлять характер и отыгрываться с брейк-поинтов, было бы другое дело. А так, счёт ни разу не дошёл даже до 40:40, а  пара очков на приёме уже считалась за праздник.

Первый тай-брейк Киргиос начал, конечно, нервно. Австралиец упустил два мяча на собственной подаче подряд, но в итоге методично отыгрался и даже третий мини-брейк оформил. Во второй партии тай получился менее нервным - после обмена мини-брейками в начале гейма Медведев немного подсел к середине тая, за что и поплатился.

Для Ника Киргиоса титул в Вашингтоне становится уже 6-м в карьере и 3-м на турнирах категории ATP-500.

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о 05:21
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