Ник Киргиос на двух тай-брейках обыграл Даниила Медведева в финале турнира в Вашингтоне.

Ник Киргиос - (3) Даниил Медведев - 7:6(6), 7:6(4)
Не слишком уверен, что такой финальный матч пришёлся по вкусу всей его аудитории. Если бы внутри геймов велась настоящая борьба, если бы спортсменам приходилось справляться с трудностями, проявлять характер и отыгрываться с брейк-поинтов, было бы другое дело. А так, счёт ни разу не дошёл даже до 40:40, а пара очков на приёме уже считалась за праздник.
Первый тай-брейк Киргиос начал, конечно, нервно. Австралиец упустил два мяча на собственной подаче подряд, но в итоге методично отыгрался и даже третий мини-брейк оформил. Во второй партии тай получился менее нервным - после обмена мини-брейками в начале гейма Медведев немного подсел к середине тая, за что и поплатился.
Для Ника Киргиоса титул в Вашингтоне становится уже 6-м в карьере и 3-м на турнирах категории ATP-500.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий