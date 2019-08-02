Ник Киргиос становится четвертьфиналистом турнира в Вашингтоне.

Австралийский теннисист Ник Киргиос пробивается в четвертьфинал соревнований категории ATP-500 в Вашингтоне. На стадии третьего круга Ник в двух партиях одолел японского спортсмена Йошихито Нишиоку, занимающего 77-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовом сете матча Киргиос полностью доминировал на корте и закончил партию с перевесом в 2 брейка. Во втором сете австралиец тоже быстро повел с геймом на приеме в активе, но позволил Нишиоке вернуться в борьбу. Правда, даже до тай-брейка Йошихито не дотянул. Еще один выигранный гейм на подаче соперника позволил Нику Киргиосу чуть более чем за час с четвертью игрового времени оформить выход в 1/4 финала турнира в Вашингтоне.
Ник Киргиос - Йошихито Нишиока - 6:2, 7:5
В четвертьфинале турнира в Вашингтоне Ник Киргиос сыграет с Норбертом Гомбошем.
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