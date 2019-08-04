Ник Киргиос на тай-брейке решающего сета дожал Стефаноса Циципаса на пути в финал турнира в Вашингтоне.

Австралийский теннисист Ник Киргиос становится финалистом соревнований категории ATP-500 в Вашингтоне. В борьбе за выход в титульный матч Ник одолел лидера посева турнира грека Стефаноса Циципаса, занимающего 6-ю строчку текущего мирового рейтинга. Киргиос оставил за собой стартовый сет встречи благодаря единственному брейку и даже повел с геймом на приёме в активе по ходу второй партии. Циципас сумел переломить ход матча, дважды взял подачу соперника и перевёл встречу в решающий отрезок. В нем ни одному из спортсменов так и не удалось отличиться на приеме, потому судьба путёвки в финал решалась на тай-брейке. В напряженной борьбе его за собой оставил Киргиос. На победу в матче Ник потратил чуть менее 2 часов и 10 минут игрового времени.
Ник Киргиос - (1) Стефанос Циципас - 6:4, 3:6, 7:6(7)
Теперь титул соревнований в Вашингтоне Ник Киргиос разыграет с россиянином Даниилом Медведевым, который в своём полуфинальном матче обыграл немецкого лаки лузера Питера Гойовчика
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