Ангелина Калинина с баранкой проиграла на старте квалификации US Open - 2019.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина, получившая в квалификации последнего в сезоне Турнира Большого Шлема 22-й номер посева, разгромно проиграла уже на старте отбора. В первом же матче предварительной стадии US Open Ангелина уступила американке Энн Ли, занимающей 159-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии Калинина получила от соперницы полноценную баранку, ну а во втором сете украинка хоть и немного наладила игру, но претендовать на победу попросту не могла. На стартовую победу на домашнем мейджоре Энн Ли потратила чуть более часа игрового времени.
Энн Ли - (22) Ангелина Калинина - 6:0, 6:3
Во втором раунде отбора к Открытому Первенству США Энн Ли сыграет с победительницей матча между Ралукой Джорданой Шербан и Ниной Стоянович.
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