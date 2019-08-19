понедельник, 19 августа 2019 г.

Ангелина Калинина с баранкой проиграла на старте квалификации US Open - 2019.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина, получившая в квалификации последнего в сезоне Турнира Большого Шлема 22-й номер посева, разгромно проиграла уже на старте отбора. В первом же матче предварительной стадии US Open Ангелина уступила американке Энн Ли, занимающей 159-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии Калинина получила от соперницы полноценную баранку, ну а во втором сете украинка хоть и немного наладила игру, но претендовать на победу попросту не могла. На стартовую победу на домашнем мейджоре Энн Ли потратила чуть более часа игрового времени.


Энн Ли - (22) Ангелина Калинина - 6:0, 6:3

 Во втором раунде отбора к Открытому Первенству США Энн Ли сыграет с победительницей матча между Ралукой Джорданой Шербан и Ниной Стоянович.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 23:48
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)