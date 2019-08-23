Магда Линетт из квалификации пробивается уже в финал турнира в Бронксе.

(Q) Магда Линетт - (5) Катерина Синякова - 7:6(3), 6:2
В стартовой партии полуфинального матча Катерина Синякова, по сути, должна была оформить вполне логичную и заслуженную победу. Чешская теннисистка дважды вырывалась вперед с брейком и даже выходила подавать на сет, но позволила Линетт отыграться. Но даже после того, как Магда оформила обратный брейк в самый важный момент сета, Синякова могла не доводить дело до тай-брейка. Катерина снова зацепилась на приёме, но не воспользовалась тройным скрытым сет-боллом.
Полноценные сет-поинты заработала Линетт уже после того, как с невероятным трудом со счета 0:40 защитила собственную подачу. Но вот воспользоваться сразу четырьмя сет-боллами на приёме Магда не сумела. Правда, победу в партии польская теннисистка таки оформила, оставив за собой тай-брейк.
Ну а во втором сете Линетт уже полностью переигрывала соперницу. Быстрый брейк польская теннисистка подкрепила ещё одним выигранным на приёме геймом. После этого брейка Магде оставалось лишь подать на матч, что польская теннисистка успешно и сделала.
Теперь титул турнира в Бронксе Магда Линетт разыграет с победительницей встречи между Цян Ван и Камилой Джиорджи.
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