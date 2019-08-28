Илья Марченко выходит в третий раунд Челленджера на Мальорке.

Илья Марченко продолжает успешные выступления на соревнованиях категории Челленджер в испанской Мальорке. На стадии второго круга украинский теннисист буквально разгромил 11-ю ракетку турнира представителя Израиля Дуди Селу, занимающего на данный момент 166-ю строчку мирового рейтинга. Марченко оставил за собой стартовый сет благодаря единственному брейку, а в дебюте второй партии организовал для себя отличный отрыв в два выигранных на приеме гема. Отыграть хотя бы одну упущенную подачу Села так и не сумел. На победу в матче Илья Марченко потратил чуть более часа с четвертью игрового времени.
(Alt) Илья Марченко - (11) Дуди Села - 6:4, 6:2
За выход в четвертьфинал соревнований на Мальорке Илья Марченко поспорит с победителем матча между Лукашем Росолом и Романом Сафиуллиным.
Отметим, что борьбу на Челленджере продолжает и еще один украинский теннисист Сергей Стаховский. Ему в третьем раунде турнира предстоит сыграть с Блажем Кавчичем.
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