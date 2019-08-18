Новак Джокович уступил Даниилу Медведеву в полуфинале Мастерса в Цинциннати.

Лидер текущего мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович не смог защитить прошлогодний титул на Мастерсе в Цинциннати. В полуфинале текущего турнира категории ATP-1000 Новак в трех партиях уступил россиянину Даниилу Медведеву, получившему в Цинциннати 9-й номер посева. Джокович оставил за собой стартовый сет встречи, но в двух последующих партиях позволил представителю России переломить ход встречи. На сенсационную победу над первой ракеткой мира и действующим чемпионом Мастерса в Цинциннати Даниил Медведев потратил чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
(9) Даниил Медведев - (1) Новак Джокович - 3:6, 6:3, 6:3
Отметим, что Даниил Медведев пробивается во второй финал турниров категории Мастерс подряд. Неделю назад в титульном матче соревнований в Монреале россиянин уступил Рафаэлю Надалю.
В финале турнира в Цинциннати Даниил Медведев сыграет с бельгийским теннисистом Давидом Гоффином, который чуть ранее обыграл представителя Франции Ришара Гаске.
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