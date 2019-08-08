Даниил Медведев спокойно выходит в 1/4 финала Мастерса в Монреале.

Россиянин Даниил Медведев, получивший на канадском Мастерсе 8-й номер посева, становится четвертьфиналистом турнира. В третьем круге соревнований в Монреале Даниил уверенно переиграл представителя Чили Кристиана Гарина, занимающего 36-ю строчку текущего мирового рейтинга. В начале встречи спортсмены устроили обмен брейками, победителем из которого вышел именно Медведев. Минимальный перевес он удержал до конца стартовой партии. Во втором сете все решил рывок россиянина в концовке - Даниил дважды отличился на приёме и за 1 час и 10 минут игрового времени оформил итоговую победу.
(8) Даниил Медведев - Кристиан Гарин - 6:3, 6:3
В 1/4 финала Мастерса в Монреале Даниил Медведев сыграет с австрийским Домиником Тимом, обыгравшим чуть ранее Марина Чилича.
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