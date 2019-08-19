Даниил Медведев выигрывает первый в карьере Мастерс в Цинциннати.

Российский теннисист Даниил Медведев становится чемпионом соревнований категории Мастерс в Цинциннати, на которых он был посеян под 9-м номером. В титульном матче Даниил в двух партиях переиграл 16-ю ракетку турнира Давида Гоффина из Бельгии. Медведев лидировал с брейком в стартовом сете, но позволил сопернику вернуться в борьбу и дотянуть до тай-брейка. Уже на нем, несмотря на нервную и неровную борьбу россиянин оформил победу в первой партии. Ну а во втором сете Медведеву хватило быстрого брейка. Отыграть его Гоффин уже не сумел. На победу в финале Мастерса в Цинциннати Даниил Медведев потратил чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
(9) Даниил Медведев - (16) Давид Гоффин - 7:6(3), 6:4
Для Даниила Медведева титул в Цинциннати становится крупнейшим в профессиональной карьере. Всего же россиянин выигрывает 5-й турнир на уровне ATP.
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