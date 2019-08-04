Даниил Медведев разгромил Питера Гойовчика в полуфинале турнира в Вашингтоне.

Россиянин Даниил Медведев становится финалистом турнира категории ATP-500 в Вашингтоне, на которых он получил 3-й номер посева. В борьбе за выход в титульный матч соревнований Даниил в двух партиях уверенно обыграл немецкого лаки лузера Питера Гойовчика, занимающего скромную 122-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Медведев отдал сопернику всего 4 гейма - по 2 в каждом из сетов. На победу в матче Даниил Медведев потратил даже менее часа игрового времени.
(3) Даниил Медведев - (LL) Питер Гойовчик - 6:2, 6:2
В финале турнира в Вашингтоне Даниил Медведев сыграет с австралийским теннисистом Ником Киргиосом, который в сложнейшем матче обыграл лидера посева грека Стефаноса Циципаса.
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