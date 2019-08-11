воскресенье, 11 августа 2019 г.

Даниил Медведев выигрывает российское дерби у Карена Хачанова и выходит в финал Мастерса в Монреале.

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере пробивается в финал соревнований категории Мастерс. В борьбе за выход в титульный матч турнира в Монреале Даниил в двух партиях переиграл своего соотечественника Карена Хачанова, получившего в Канаде 6-й номер посева. Хачанов разгромно проиграл стартовый сет и дважды по ходу второй партии уступал с брейком, но все же сумел дотянуть до тая. Правда, перевести поединок в решающий отрезок Карен не смог. На победу в полуфинале Мастерса в Монреале Даниил Медведев потратил около 1 часа и 25 минут игрового времени. 

(8) Даниил Медведев - (6) Карен Хачанов - 6:1, 7:6(6)

В финале Мастерса в Монреале Даниил Медведев сыграет с лидером посева турнира Рафаэлем Надалем. Испанец получил незапланированный день отдыха из-за того, что его соперник по полуфиналу француз Гаэль Монфис принял решение сняться с турнира

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о 08:22
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