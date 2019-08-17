Даниил Медведев вышел победителем из российского дерби против Андрея Рублева в четвертьфинале Мастерса в Цинциннати.

Российский теннисист Даниил Медведев продолжает удачные выступления на турнире категории Мастерс в Цинциннати, на котором он получил 9-й номер посева. На стадии 1/4 финала Даниил в двух партиях переиграл автора одной из наиболее ярких сенсаций на соревнованиях своего соотечественника Андрея Рублева, занимающего 70-ю строчку мирового рейтинга. Рублеву, начинавшему выступления в Цинциннати ещё с сита квалификации и обыгравшему по ходу турнира Стэна Вавринку и Роджера Федерера, банально не хватило сил на то, чтобы оказать достойное сопротивление. На победу в матче Даниил Медведев потратил лишь чуть более часа игрового времени.
(9) Даниил Медведев - (Q) Андрей Рублев - 6:2, 6:3
Теперь в 1/2 финала Мастерса в Цинциннати Даниил Медведев сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем. В четвертьфинале Лидер текущего мирового рейтинга переиграл француза Люку Пуйе.
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