Даниил Медведев разгромил Доминика Тима в четвертьфинале Мастерса в Монреале.

Россиянин Даниил Медведев становится полуфиналистом турнира категории Мастерс в канадском Монреале, на котором он получил 8-й номер посева. На стадии 1/4 финала Даниил в двух партиях уверенно разобрался со 2-й ракеткой соревнований австрийцем Домиником Тимом. Медведев по 2 раза в каждом из сетов отличился на приёме и удержал все собственные подачи. В итоге Тим сумел выиграть за матч всего 4 гейма. На победу в противостоянии Даниил Медведев потратил даже чуть менее часа игрового времени.
(8) Даниил Медведев - (2) Доминик Тим - 6:3, 6:1
Таким образом в полуфинале турнира в Монреале состоится российское дерби. За путёвку в финал турнира Даниил Медведев поспорит со своим соотечественником Кареном Хачановым, который также неожиданно переиграл немца Александра Зверева
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