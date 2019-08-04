Никола Милоевич становится триумфатором Челленджера в Либерце.

Сербский теннисист Никола Милоевич выигрывает соревнования категории Челленджер в чешском городе Либерец. В титульном матче турнира Никола в трех партиях переиграл бразильца Рожерио Дутру да Силву, занимающего 236-ю строчку текущего мирового рейтинга. Да Силва проиграл стартовый сет встречи, хотя вёл по ходу партии с брейком. Начало второго сета прошло под диктовку бразильца, который дважды отличился на приёме. Милоевич смог одну упущенную подачу ликвидировать, но полностью отыграться не сумел. Ну а судьбу третьего сета решил единственный брейк, который Никола оформил под самый занавес встречи. На победу в финале Челленджера в Либерце Никола Милоевич потратил около двух с четвертью часов игрового времени.
(11) Никола Милоевич - (15) Рожерио Дутра да Силва - 6:3, 3:6, 6:4
Для Николы Милоевич титул в Либерце стал всего вторым в карьере на турнирах категории Челленджер.
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