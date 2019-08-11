Гаэль Монфис вышел в полуфинал Мастерса в Монреале и тут же снялся с турнира.

Французский теннисист Гаэль Монфис на тай-брейке решающего сета вырвал победу в перенесенном со вчерашнего дня поединке 1/4 финала Мастерса в Монреале против Роберто Баутисты-Агута из Испании. Гаэль, получивший в Канаде 16-й номер посева, потратил чуть более 2 часов и 20 минут игрового времени на эту сложнейшую победу, а потому оказался просто не готов проводить ещё и встречу 1/2 финала против Рафаэля Надаля. Монфис принял решение отказаться от продолжения борьбы за титул в Монреале и, таким образом, Рафа Надаль вышел в титульный матч Мастерса без борьбы.
(16) Гаэль Монфис - (10) Роберто Баутиста-Агут - 6:4, 3:6, 7:6(2)
(1) Рафаэль Надаль - (16) Гаэль Монфис - w/o
В финале Мастерса в Монреале Рафаэль Надаль сыграет против Даниила Медведева, который на полуфинальной стадии турнира выиграл российское дерби у Карена Хачанова.
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