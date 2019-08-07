Рафаэль Надаль с трудовой победы начинает защиту титула на Мастерсе в Монреале.

(1) Рафаэль Надаль - (Q) Даниэль Эванс - 7:6(6), 6:4
Если Рафаэлю Надалю понадобилось некоторое время для того, чтобы вкатиться в матч, все таки испанский теннисист не выходил на корт практически месяц, не сыграв со времен Уимблдона ни на одном турнире, то Даниэль Эванс подошел к игре в прекрасном игровом тонусе. Только тут в Монреале он успел выиграть два матча квалификации, а потом и непростого австралийца Алекса де Минаура на старте основной сетки одолеть. Кстати, Эванс за эти 3 встречи не проиграл ни одного сета.
Рафаэль действительно начал поединок не лучшим образом. Подача работала далеко не так стабильно, как хотелось бы, что и привело к проигрышу собственного гейма уже в самом дебюте встречи. Надаль, конечно, боец опытный и наладить игру может довольно быстро. По сути, это и произошло, поскольку уже к середине партии испанец полностью восстановил равновесие в счете. Более того, мог Рафа и точку в сете ставить не прибегая к тай-брейку, но не воспользовался двумя сет-боллами на приеме.
При этом тай-брейк Надаль снова начал с проигрыша своей подачи. Эванс уцепился за этот шанс и удерживал перевес вплоть до сет-поинтов. Но в последний момент Рафа включил режим полной выкладки, дважды взял подачу оппонента и выцарапал стартовую партию встречи.
Второй сет уже Рафаэль начал с брейка, но немного помешала погода. Поединок прервали из-за дождя, а после возвращения на корт Надалю снова потребовалось немного времени для того, чтобы вернуть себе игровой тонус. Плюс сами условия матча сильно изменились. В общем, как бы там ни было, но Эванс счет сумел сравнять. Надаль, правда, доводить дело до еще одной нервотрепки не захотел, тут же снова отличился на приеме и теперь уже спокойно довел матч до победы.
В третьем раунде Мастерса в Монреале Рафаэль Надаль сыграет с победителем встречи между Раду Алботом и Гвидо Пельей.
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