суббота, 10 августа 2019 г.

Рафаэль Надаль не без труда обыграл Фабио Фоньини и оформил выход в полуфинал Мастерса в Монреале.

Лидер посева соревнований категории Мастерс в Монреале и действующий чемпион турнира испанский теннисист Рафаэль Надаль не без проблем преодолел четвертьфинальную стадию. В трех партиях Рафа переиграл итальянца Фабио Фоньини, получившего в Канаде 7-й номер посева. Надаль провалил начало встречи, но затем быстро взял себя в руки и выиграл 2 последующих сета, каждый с перевесом сразу в 2 брейка. На победу в матче Рафаэль Надаль потратил чуть более 1 часа и 50 минут игрового времени.


(1) Рафаэль Надаль - (7) Фабио Фоньини - 2:6, 6:1, 6:2

 Объяснить провал Рафаэля Надаля в середине стартовой партии каким-то одним фактором, было бы слишком просто. Сложилось довольно много обстоятельств, которые и привели к тому, я Рафа умудрился дважды подряд упустить свою подачу и позволил Фоньини без труда взять первую партию матча. Главное в другом - как Рафа отреагировал на такое развитие событий? Правильно, спокойно и чётко. Уже во втором сете Надаля было просто не узнать. И на фоне этого рынка от лидера посева изменилась и игра Фабио, причём явно не в лучшую сторону.

Итак, в двух последующих партиях Надаль методично сносил соперника с корта. По два брейка в каждом из сетов, всего 3 проигранных гейма до конца встречи, вот итоги этого отрезка матча для поклонников Рафы.

В полуфинале турнира в Монреале Рафаэль Надаль теперь сыграет с победителем матча между Гаэлем Монфисом и Роберто Баутистой-Агутом.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 07:06
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)