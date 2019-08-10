Рафаэль Надаль не без труда обыграл Фабио Фоньини и оформил выход в полуфинал Мастерса в Монреале.

(1) Рафаэль Надаль - (7) Фабио Фоньини - 2:6, 6:1, 6:2
Объяснить провал Рафаэля Надаля в середине стартовой партии каким-то одним фактором, было бы слишком просто. Сложилось довольно много обстоятельств, которые и привели к тому, я Рафа умудрился дважды подряд упустить свою подачу и позволил Фоньини без труда взять первую партию матча. Главное в другом - как Рафа отреагировал на такое развитие событий? Правильно, спокойно и чётко. Уже во втором сете Надаля было просто не узнать. И на фоне этого рынка от лидера посева изменилась и игра Фабио, причём явно не в лучшую сторону.
Итак, в двух последующих партиях Надаль методично сносил соперника с корта. По два брейка в каждом из сетов, всего 3 проигранных гейма до конца встречи, вот итоги этого отрезка матча для поклонников Рафы.
В полуфинале турнира в Монреале Рафаэль Надаль теперь сыграет с победителем матча между Гаэлем Монфисом и Роберто Баутистой-Агутом.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий