пятница, 30 августа 2019 г.

Рафаэль Надаль без борьбы преодолел стадию второго круга US Open - 2019.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема под 2-м номером, не выходя на корт преодолевает стадию второго круга US Open - 2019. Соперник Рафы австралийский спортсмен Танаси Коккинакис снялся с турнира ещё до начала поединка. Причиной отказа Коккинакиса от продолжения борьбы стала травма правого плеча.


(2) Рафаэль Надаль - (WC) Танаси Коккинакис - w/o

 В третьем раунде Открытого Первенства США Рафаэль Надаль теперь сыграет с корейским теннисистом Хеном Чоном.

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о 08:49
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