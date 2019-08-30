Рафаэль Надаль без борьбы преодолел стадию второго круга US Open - 2019.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный на последнем в сезоне Турнире Большого Шлема под 2-м номером, не выходя на корт преодолевает стадию второго круга US Open - 2019. Соперник Рафы австралийский спортсмен Танаси Коккинакис снялся с турнира ещё до начала поединка. Причиной отказа Коккинакиса от продолжения борьбы стала травма правого плеча.
(2) Рафаэль Надаль - (WC) Танаси Коккинакис - w/o
В третьем раунде Открытого Первенства США Рафаэль Надаль теперь сыграет с корейским теннисистом Хеном Чоном.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий