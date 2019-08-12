Без интриги. Рафаэль Надаль разгромил Даниила Медведева и защитил титул на канадском Мастерсе.

Лидер посева соревнований категории Мастерс в канадском Монреале испанский теннисист Рафаэль Надаль становится победителем турнира. В титульном матче Рафа без проблем переиграл дебютанта решающих стадий столь крупных турниров россиянина Даниила Медведева, посеянного под 8-м номером. Если в стартовой партии финала все решил единственный брейк в исполнении Надаля, то во втором сете Рафа просто уничтожил соперника и отвесил Медведеву полноценную баранку. На победу в титульном матче Мастерса в Монреале Рафаэль Надаль потратил всего чуть более 1 часа и 10 минут игрового времени.
(1) Рафаэль Надаль - (8) Даниил Медведев - 6:3, 6:0
Для Рафаэля Надаля титул на Мастерсе в Монреале становится уже пятым в Канаде и 35-м на турнирах категории ATP-1000 в карьере.
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