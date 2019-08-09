Рафаэль Надаль без особых проблем выходит в четвертьфинал Мастерса в Монреале.

(1) Рафаэль Надаль - Гвидо Пелья - 6:3, 6:4
Рафаэль Надаль очень собранно и уверенно начал свой матч третьего круга на Мастерсе в Монреале. Уже в стартовом гейме на приёме испанец сумел оформить брейк. А в дальнейшем Надаль настолько чётко отрабатывал собственные подачи, что у Гвидо Пельи не было ни малейшего шанса на то, чтобы вернуться в борьбу. Так первый сет противостояния и завершился с минимальным перевесом испанского теннисиста.
Сценарий развития событий Рафе явно понравился и в дебюте второй партии Надаль снова приложил максимум усилий для того, чтобы повести в счёте. Брейк испанцу удался, но в середине партии Гвидо сам впервые во встрече отличился на приёме и оформил обратный брейк.
Надаль тут же восстановил свой перевес в счёте, а в следующем гейме на приёме вполне мог ставить точку во встрече, но не реализовал сразу 3 матч-болла. Пелья, конечно, попробовал навязать сопернику борьбу и при подаче им на матч, но на этот раз Рафа разбрасываться шансами не стал и чётко завершил поединок в свою пользу.
Теперь в 1/4 финала Мастерса в Монреале Рафаэль Надаль сыграет с итальянским теннисистом Фабио Фоньини.
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